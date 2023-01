Enfurece pastor contra fieles porque no dieron diezmo y le llama a la Policía

Un video desata toda una polémica en redes sociales luego de que quedara captada la airada reacción que tuvo un pastor al ver que los seguidores no dieron el diezmo.

Según los que se conoce los creyentes no cumplieron con el compromiso de dar su 10% de dinero, lo que fue muy mal tomado por el pastor quien no oculto su ira al no recibir dinero.

PUBLICIDAD

"Ustedes firmaron una membresía", grita el pastor mientras reprocha a los fieles que asisten al culto; inmediatamente les recuerda que dicha membresía explica "claramente que el pastor tiene autoridad, léanlo, lo dice claro, yo soy el pastor".

Los gritos del pastor son increpados por algunos fieles que le cuestionan la ira al no recibir dinero y le piden que se calme o todos se retirarán del lugar.

Pero el hombre no se calma y por el contrario pide que "no se me acerquen", mientras algunos asistentes intentaban hablarle y reprocharle su actitud. Incluso, algunos creyentes, por el contrario, se acercaron para darle dinero al pastor quien los rechazó ya que no era el total del diezmo.

La furia del pastor fue tal que llamó a la Policía para pedirle que retirara del lugar a las personas que no habían entregado el dinero acordado. Autoridades llegaron hasta el recinto para calmar los ánimos.

El video de este momento fue viralizado en redes sociales donde se desató una polémica con opiniones a favor y en contra de la actitud del religioso.