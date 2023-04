Enfermera adoptó a chica de 14 años que dio a luz a trillizos

Katrina Mullen, es una enfermera neonatal que se topó con el caso de una chica de 14 años embarazada con trillizos pero sin una familia detrás de ella que la apoyara.

Para esta trabajadora de la salud de un hospital en Indiana, Estados Unidos, era raro que la chica, Shariya Small, estuviera siempre sola, lo cual le generó dudas. “Estaba allí sola durante días, sentada al lado de la cama de sus bebés“, contó Mullen, de 45 años, en conversación con Today.

Por ello, la enfermera decidió averiguar un poco más sobre la chica, pero despacio para que ella sola fuera quién contara su historia. “Sabía que si le daba tiempo, probablemente se abriría a mí”, dijo Mullen.

Esto ocurrió en 2020, cuando nacieron los tres pequeños (Serenitee, Samari y Sarayah) con solo 6 meses de gestación, por lo cual necesitaron pasar otros 5 meses en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Community Hospital North en Indianápolis, para que se recuperaran correctamente.

La enfermera se fue acercando hasta la chica y terminó por ganar su confianza cuando le contó que ella misma a los 16 años de edad había dado en adopción a un hijo que no pudo cuidar, con lo que le hizo sentir que no estaba sola en una situación así.

“Algo cambió después de que le dije que fui una madre adolescente. Ahí fue cuando realmente desarrollamos la confianza”, expresó la profesional de la salud.

Esto fue clave, porque la chica sentía que la gente la juzgaba y nadie se acercaba a comprenderla. Cuando finalmente le dieron de alta a los bebés, la enfermera le dio su número de teléfono para que se mantuvieran en contacto si la joven lo deseaba.

“Le dije: ‘Si necesitas algo, solo llámame. Si necesita hablar o tiene alguna pregunta, aquí estoy”, contó Mullen. Así fue como la chica empezó a escribirle mensajes de texto y a llamarla para hablar.

“La ayudaba cuando estaba llorando y abrumada. No podía arreglarlo, pero la escuchaba y la apoyaba y decía: ‘Tú puedes hacer esto’. Pero cada vez me preocupaba más su sistema de apoyo. No podía entender por qué me llamaba con tanta frecuencia“, confesó la enfermera.

Un día que decidió visitar a la chica, quedó muy sorprendida con lo que vio. La joven dormía en un sofá y los tres bebés en un parque infantil. Fue así como la enfermera hizo las gestiones y terminó por darle un hogar a la joven y sus hijos, sin importar que ella ya tenía 5 propios en casa. Serían 10 personas en total bajo un mismo techo.

“Sabía que sería imposible encontrar un hogar de acogida que aceptara a los cuatro. Nadie iba a aceptar a una madre adolescente y sus trillizos prematuros. Seguía pensando, ‘Tengo que hacer esto’. Sabía que Shariya era inteligente y resistente y que solo necesitaba un lugar seguro para echar raíces. Sabía que sería difícil, pero lo resolveríamos”, contó.

Fue así como ha acogido a la joven por casi 2 años, tiempo en el que pudo graduarse en le escuela secundaria y empezar a hacer su camino a la universidad, porque su deseo es estudiar trabajo social.

“Al principio, era yo prácticamente quién hacía todo por los bebés y ella observaba y participaba cuando se sentía segura. Y ahora ella está a cargo. Los vigilaré si quiere salir con sus amigos y hacer cosas que hacen los adolescentes. Pero solo soy su respaldo”, expresó Mullen.

Después de todos los procesos y lapsos, Mullen se convirtió en la madre legal de la adolescente, al decidir adoptarla. “Estoy muy orgullosa de ser la mamá de Shariya. Ella me sorprende todos los días. Cuando está frustrada con los bebés, nunca levanta la voz. Simplemente se está convirtiendo en una mujer increíble”,

“La amo. Soy su madre, y nunca iré a ninguna parte“, agregó.