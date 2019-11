Encuentran nueva temporada de 'Rick y Morty' en página porno

Estados Unidos— La cuarta temporada de Rick y Morty lleva ya dos de sus diez episodios emitidos.

Y aunque está disponible en distintos servicios de video bajo demanda, los fans han encontrado el primer capítulo en el sitio más inesperado de todos: Pornhub.

Alojado en la página porno, seguidores de las aventuras del cínico científico y su leal nieto han visto el piloto de esta cuarta entrega, algo que les ha dejado verdaderamente tocados.









"Acabo de ver el último episodio de Rick y Morty en Pornhub. Sinceramente, la vida es una locura. El futuro está aquí y es confuso", afirma uno de los que ha accedido a la página para ver el capítulo.









"Creo que el hecho de que haya ido a PornHub a ver el primer capítulo de Rick y Morty es una prueba de lo buena que es la serie", ha bromeado otro seguidor.









"No me pregunten cómo lo he averiguado, pero pueden ver nuevos episodios de Rick y Morty en PornHub* No sé. De nada", escribe otro sorprendido fan.