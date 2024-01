Encuentra a su 'hombre ideal' en Tinder y descubre que es su primo

Andrea Sánchez, es una joven que a través de su cuenta de TikTok, compartió la inusual cita que tuvo con un chico sin imaginar que en realidad se trataba de su primo.

De acuerdo con Andrea todo comenzó cuando hizo match con un joven y acordaron tener una cita cerca de la casa de Andrea y él mencionó que conocía bien la zona porque su tío vivía allí. Esto la sorprendió, ya que su tío también vivía en ese lugar y ambos se rieron por la coincidencia y siguieron en lo suyo.

A medida que la cita avanzaba, las similitudes iban creciendo cada vez más, ya que al cruzar frente a una institución educativa, el chico le contó que allí estudiaba su prima. La joven volvió a sorprenderse, pues su prima también estudió ahí. Pero las coincidencias entre ellos no acababan, pues los jóvenes concluyeron que los padres de ambos eran de la ciudad de Badalona.

“Yo estaba en plan, esto no puede ser, es el amor de mi vida. Por favor, no puedo más, el amor me explota”, confesó.

Sin embargo, poco después, la joven recibió la llamada del chico, para confesar que ya no podían salir más, pues su padrastro resultó ser el tío de Andrea.

La creadora de contenido quedó sorprendida, y aún más tras conocer que su padre y el padrastro del chico eran hermanos: "Digo: no, no, no, corazón. Mira, lo siento mucho. Si tú y yo ya no estamos predestinados …tu entiendes porque estoy harta de mi vida”.