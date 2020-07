Encuentra a su 'gemelo perdido' en foto de hace 115 años

Tomada de Internet

Ciudad de México.- Michael Koropisz, un británico de 24 años, quedó asombrado luego de encontrar una fotografía de un hombre con un gran parecido a él, pero tomada a principios del siglo XX, publicó RT Noticias.

De acuerdo con Koropisz, un amigo suyo vio la imagen en una web dedicada a la ropa de época y se la enseñó. El joven corroboró que no era falsa y decidió compartirla en sus redes sociales, atrayendo la atención de los medios de su país. "Me enviaron la foto a Instagram porque alguien pensaba que era yo", contó en una entrevista para Daily Mirror esta semana.

La instantánea en blanco y negro fue tomada al parecer en el año 1905 y muestra a un hombre de unos 20 años sentado en una silla mirando a su esposa. Para demostrar el sorprendente parecido entre ambos, Koropisz incluyó en su publicación un retrato suyo en la misma pose. "Me quedé boquiabierto cuando me di cuenta de que no era yo, que teníamos el mismo cabello, forma de cara, nariz y sentido de la moda", dijo al diario.

El joven tiene más cosas en común con su intrigante 'doppelganger' que el rostro. Casualmente, Koropisz siente total fascinación de la estética y las costumbres de la era victoriana (1837-1901), al punto que se viste como en esa época, escribe con tintero y pluma, se mueve en bicicleta, no ve la televisión y rechaza gran parte de la tecnología del siglo XXI.

Koropisz, quien es pintor y artista, ha sido llamado por muchos "un viajero del tiempo", según cuenta. Ahora, la aparición del que define como su "doble histórico" le hace creer que su obsesión por el estilo de vida de hace más de 100 años se deba a que tal vez tuvo una "vida pasada".