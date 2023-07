Entender las señales de que no estás enamorada aunque lo parezca te ayudará a tener más claro en dónde estás parada y qué puedes hacer al respecto. Lo más importante es que aprendas a conocerte y a entender lo que realmente sientas para lograr entablar relaciones amorosas más sanas.

Navegar por el amor y las citas no es una tarea tan sencilla, por suerte, tu corazón, cuerpo y alma siempre están tratando de mostrarte lo que necesitas. Comunican estos mensajes a través de sus instintos y sensaciones.

El problema es que muchas veces pueden ignorarse con demasiada facilidad, tanto accidentalmente como por elección. Es por eso que aquí te vamos a contar a detalla acerca de esas señales de que no estás enamorada aunque lo parezca.

¿Enamorada o ilusionada? Aquí algunas alertas

Vas demasiado rápido en la relación

Una pareja necesita tiempo para conocerse, para saber si realmente son compatibles y no sólo se trata de la chispa del enamoramiento. Si has detectado que en general cuando sales con alguien vas muy rápido, es decir, estás pensando en casarte a los tres meses o bien, te urge que conozca a tu familia y que te integre en su círculo social, quizá no estás enamorada de la persona, sino de la idea de tener una relación amorosa. Analízalo con calma y hallarás la respuesta.

Buscas un amor “perfecto” y no aceptas errores

Otro de los grandes problemas cuando se trata de amor es la idealización y el concepto del amor romántico que durante años y años nos vendieron. Esa idea de que la pareja debe ser perfecta, de que están hecho el uno para el otro y que todo será miel sobre hojuelas, ha fracturado demasiado el verdadero concepto de amar. Cuando estás en una relación debes saber que habrá dificultades que necesitarán enfrentar, sin embargo, esto les ayudará a conocerse a profundidad y a reforzar los lazos. Si piensas que al menor problema la relación se ha estropeado, probablemente no estás enamorada de verdad.

Estás enamorada del potencial

El amor puede hacer que no veamos más allá de lo que queremos, especialmente cuando se trata de forzar las cosas para que funcionen. La imaginación es algo poderoso, y cuando la dejamos volar con lo que podría ser, nuestro corazón se enamora del potencial. Así que lo mejor es que elijas ser honesta contigo misma y trates de ser lo más objetiva posible para saber si estás enamorándote de la persona o de la idea de la relación que podrían tener en el futuro.

Has desarrollado ansiedad u otro malestar

El cuerpo es muy sabio y está mandando señales constantemente, es así que cuando te estresas te duele la cabeza o cuando estás triste te enfermas de gripa. El cuerpo siempre halla la manera de somatizar las emociones, así que aunque tú estés tratando de convencerte de que estás con el amor de tu vida, si te enfermas más de lo habitual o estás teniendo problemas emocionales o mentales, necesitas hacer un trabajo de introspección y averiguar qué los causa. Bien podría ser que sea una señal de que no es amor lo que están viviendo, ¿no crees?

Te gusta, te encanta… ¡pero no lo amas!

Cuando estás con la persona equivocada, las cosas simplemente no se sienten del todo bien. No hay una manera exacta de explicar este sentimiento, pero simplemente lo sabes. Es más, no tiene que haber nada objetivamente malo en la relación para que falte ese “algo” que podría convertirse en amor. Puedes tener una gran atracción física e incluso intelectual por alguien sin estar enamorada. Aprender a reconocer estas cosas te ayudará a proteger tu corazón y el de tus posibles parejas.