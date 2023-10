Empleados de cine se van y dejan encerrados a los clientes

Un grupo de trabajadores de un cine en Barranquilla, Colombia, se fueron y dejaron encerrados a los clientes que disfrtuaban de una función.

A los encargados de la función se les habría olvidado que en la sala se encontraban los asistentes viendo una película y se marcharon a casa, dejando cerradas las puertas de acceso al espacio oscuro donde se proyectaba la cinta, según los reclamos de varios afectados.

Producto del aparente descuido de los empleados de Cinépolis, los asistentes tuvieron que salir por la ruta de evacuación y no por los accesos normales a la sala de cine, de acuerdo con el testimonio de varios de los afectados.

“Al terminar la película comprobamos que todos los empleados del cine se habían ido y nos dejaron encerrados. La sala se apagó por completo. Quedamos totalmente a oscuras. No teníamos por dónde salir y las señales de evacuación de emergencia no eran claras. Como pudimos salimos de ahí metiéndonos por una puerta que no sabíamos a dónde iba a parar”, dijo una mujer en Twitter.

Según contó, a los espectadores les tocó bajar cerca de 8 pisos por escaleras sin iluminación y estrechas, sin saber si encontrarían salida y con gente sufriendo claustrofobia.

“Algunos entraron en pánico. Terminamos saliendo a la calle por un costado del ‘mall’. Ningún vigilante por ahí. Nadie se percató de la barbaridad que nos hicieron. Una cosa surreal, miedosa y supremamente irrespetuosa”, fue la queja que colgó a la mencionada red social.

Por el momento, tanto las directivas del cine como el centro comercial no se han pronunciado al respecto.