Empleado pregunta a su jefe si pagará las horas extras y respuesta causa indignación en redes

En X se hizo viral una conversación entre un empleado y su jefe, quien buscaba que el joven trabajara horas.

“Buenas, mañana me haría falta que te quedes un par de horas más para dejar bien la exposición y tener para reponer de todo por favor”, escribió el jefe.

Antes de aceptar quedarse, el empleado tuvo la oportunidad de preguntar cuánto pagaban por las horas extras, para saber si le convenía o no aceptar la propuesta, sin embargo, esto no fue del agrado del jefe, quien respondió señalando que el tiempo extra se podría pagar restando horas a otro día de trabajo, no obstante, necesitan que se ‘pusiera la camiseta’.

“Ya te lo descuento otro día, pero me gustaría un poco más de simpatía con el negocio”, externó el dueño.

Finalmente, el empleado preguntó a qué se refería con “más simpatía” a lo que el jefe simplemente respondió diciendo que lo hablaran en persona.

Como era de esperarse, la conversación pronto causó indignación entre la comunidad internauta.

La gran mayoría coincidió en que el jefe esperaba que el empleado se “pusiera la camiseta” y no cobrara horas extras, asimismo, hubo quien criticó la falta de disposición del dueño para hablar sobre el tema .

“Hablamos en privado para que no quede constancia de que no te voy a pagar horas extras”, “Dicen que pagan con tiempo pero después se hacen weyes”, “Así comienzan, una vez te quedas para ayudar pero ya después te quieren cargar la mano diario”, expresaron internautas.