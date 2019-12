Empleado nuevo gana pantalla en posada y luego renuncia

'Me metí a trabajar apenas el lunes y me dijeron que si quería ir a la posada el sábado y que voy y me ganando la de 50 jajajaj lo que no saben es que ya no iré el lunes', escribió

Excélsior

martes, 17 diciembre 2019 | 12:41