Empleado de CFE cortó la luz a su ex por dejarlo

Recientemente se viralizó la historia de una mujer que reveló que, tras terminar su relación con un empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), éste, en venganza le cortó luz.

“Una vez yo salí con uno que trabajaba en CFE y cuando lo mandé a la ching*** me cortó la luz”, se escucha decir a quién estaba contando la historia.

“Yo anduve con un florista, y cuando lo corté, me dio una flor de cempasúchil”, “Yo anduve con el de los garrafones, y cuando cortamos dejó de traerlos a mi casa, después ya tenía que ir hasta a la tienda por el garrafón”, “A mí me quitó el medidor”, “Yo una vez estuve saliendo con uno que trabaja en unos taxis, cuando lo terminé dijo a la base de taxis qué nunca me brindarán servicio”, comentaron usuarios.