Emily Ratajkowski presume foto sin depilarse

Ciudad de México.- Emily Ratajkowski ha dejado en claro que no rasurarse, en ocasiones, la hace sentir sexy.

En su cuenta de Instagram publicó una fotografía en la que se muestra en lencería, pero lo que más llamó la atención fue que mostró vellos en las axilas.

El motivo de su publicación es para que las mujeres se sientan libres.

Denles a las mujeres la oportunidad de ser lo que deseen y déjenlas ser lo multifacéticas que quieran”, escribió la modelo.









Emrata escribió un ensayo para la revista Harper Bazar en el que señala la importancia de no limitar a las mujeres en su manera de vestir, lo que publican en redes sociales, el rasurarse o no, sin importar las influencias que han tenido para su forma de ser.





"Hagan lo suyo, chicas, lo que sea que decidan”, resaltó.





Claro que hubo quien la apoyó y mostró su solidaridad.

“Eres genial” / “Te amo” / “Estás haciendo algo grande” / “Hermosa”

Aunque también hubo quienes la criticaron.

“Que no te cuides no te hace especial” / “Tu próximo post será pedir que no se laven los dientes” / “Ojalá sea una mentira porque se me cae un ídolo” / “No dejan de causarme asco los pelos en donde no deben estar”

Muchas se burlaron del enojo de varios hombres.

“Valió la pena ver a tantos hombres enojarse por un poco de pelo”

¿Qué te parece?