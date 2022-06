Ella es Mafe Walker, la mujer que jura hablar el idioma alienígena

Ciudad de México.- Si pensabas que en este mundo raro, la noticia de que la dueña del sol estaba realizando los trámites pertinentes para cobrar por su uso, la llegada de Mafe Walker te dejará pasmado. Esta mujer asegura ser un sí misma un portal entre otras dimensiones, y dice hablar el idioma alienígena.

Los internautas no pueden creer lo que una usuaria de TikTok les comparte, pues asegura transmitir “secuencias vibracionales solares, con sus cuerdas vocales, para elevar la energía de las personas”.

PUBLICIDAD

Mafe Walker se define como una médium que abre portales multidimensionales: "Soy conexión entre dimensiones galácticas y planos más elevados y la Tierra", asegura en sus redes sociales. Es originaria de Colombia pero vive en México, y se dedica a esto porque asegura tener un “ADN galáctico estelar”

Claro, algo de terrenal debía tener esta propuesta: cobra 70 euros por sesión y, aunque suene a estafa, no es un precio tan disparatado para un fenómeno de un nivel desconocido; hay quien gasta más en una botella de whisky.

En sus videos, Mafe Walker habla de emanar la frecuencia solar que se transmite telepáticamente y se siente en las células de quienes la escuchan. Según la mujer, la Tierra es la tercera dimensión. Ella, además, siempre graba sus clips en la antigua ciudad de Teotihuacán y otros importantes lugares arqueológicos de México, pues destaca que son escenarios de una frecuencia muy alta.

El negocio de Mafe Walker, sin embargo, se ha expandido en las semanas recientes, pues los 70 euros los cobra lo mismo por una cita mediante videollamada o presencial, en sesiones de 45 minutos. Y ofrece los siguientes servicios: Reprogramadora de códigos galácticos, energía cuántica; emanación de frecuencias solares Hz extremadamente altos de dimensiones extra de la tierra, activación de códigos galácticos en tu memoria de ADN celular, activación de dones psíquicos y extracción de Implantes Etéricos / Físicos…

Su TikTok, que supera los 100 mil seguidores en poco más de dos semanas, está repleto de "demostraciones" en video con las que intenta convencer a sus seguidores, a quienes cariñosamente llama “mis amores”, en cada nueva entrega.

“Transmito expertas ondas sonoras de cristales, vibraciones que cuando vibran emiten una onda de sonido a muy alta frecuencia, es decir una sonografía. Las ondas penetran al campo electro/magneto y a los electrones, protones, neutrones de cada una de las células del cuerpo”, explica Mafe Walker en uno de sus videos.

Para cerrar: Dice Mafe Walker en uno de sus posteos:

"En este momento estoy recibiendo códigos intergalácticos vibracionales desde la telepatía del espacio anajintaima in najamaica anikintaiah para que you claim your sacred gifts mis amores: Mafe Walker Star Seed, una TikToker famosa por ser una chica del New Age".

Así el mundo en el 2022.