Ella es Gerber, gana $18,750 al mes por ¡fumar mariguana!

Canadá— Kayla Gerber tiene el que muchos considerarían un trabajo de ensueño: le pagan a $38 dólares la hora por fumar hierba.

El otoño pasado, Gerber, de 27 años, respondió a una publicación de la compañía con sede en Toronto, AHLOT, que solicitaba "conocedores de nivel experto" para fumar y reseñar cepas de marihuana, y a cambio recibirían un pago de $38 dólares por hora.

Gerber fue etiquetada en múltiples publicaciones de Instagram con respecto a este trabajo y, al principio, pensó "esto no puede ser cierto".

"Pero no se pierde nada por intentar", le dijo Gerber a VICE. "Así que apliqué para el empleo y no supe nada de ellos durante varios meses". La compañía había recibido más de 25,000 solicitudes de personas que esperaban convertirse en parte de su Comité Cannábico de Curación, un grupo encargado de hacer reportes sobre los efectos de productos cannábicos para ayudar a AHLOT a armar paquetes de muestra de mariguana legal.

Seleccionaron a 25 finalistas, incluida Gerber, quien tuvo que demostrar su aptitud y conocimientos a través de presentaciones en video.

Al final, fueron seleccionadas ocho personas para formar el Comité Cannábico de Curación de AHLOT. Los miembros del comité pueden ganar hasta casi $1,000 dólares al mes reseñando productos cannábicos, incluyendo flores secas y aceites, así como haciéndole publicidad a AHLOT en las redes sociales.

Gerber dijo que comenzó a fumar mariguana a la edad de 15 años y que pronto descubrió que aliviaba los síntomas de su fibromialgia y síndrome de intestino irritable, que incluyen dolor muscular y nervioso, problemas con el consumo de alimentos y problemas para dormir. Pero no fue hasta sus 20 años que se interesó más en las sutiles diferencias de las cepas y más tarde en el CDB.

Vice se reunió recientemente con Gerber para preguntarle cómo consiguió el trabajo y para averiguar si que te paguen por fumar mariguana es tan genial como parece.





Vice: ¿Por qué hubo tantas personas que consideraron que merecías este trabajo?

Kayla Gerber: "Creo que todo se reduce a que: no solo estoy educada en el ámbito del cannabis como paciente educadora y que tengo muchos conocimientos sobre los productos, sino que además soy diversa. Tengo una educación muy artística, y muy política. Hace diez años nunca habrías visto a una mujer negra como parte de un equipo de creación de cannabis. Hace cuatro años, fui arrestada y trataron de procesarme por consumo de cannabis. Y eso también les ha pasado a muchos de mis amigos. Sabemos que la comunidad de color ha sido estigmatizada y puesta tras las rejas solo por consumir cannabis. Así que para [AHLOT] fue una oportunidad de demostrar cuán diversos pueden ser Canadá y el equipo de AHLOT con respecto a los miembros de su comité.

¿Cómo fue tu video con el que te quedaste entre los 25 candidatos finalistas?

"Para mí era importante mostrar la belleza de la ciudad de Guelph, en Ontario, así que incluí una pequeña toma del ayuntamiento en el fondo, a mí fumando un poco y enrollando algunas sábanas, usando los productos reales, moliéndolos, y haciendo un porro. Y luego algunas cosas divertidas. Hay una escena en la que simplemente me estoy riendo y chupando una paleta cualquiera. Y luego simplemente les hablo de por qué deberían elegirme.

¿Cómo reaccionaste cuando te dijeron que el trabajo era tuyo?

"Para ser honesta, sentí que me iban a decir que 'no'. Pero me dijeron que 'sí' y entonces simplemente enloquecí de emoción. Gritaba y saltaba, estoy segura de que festejé moviendo el trasero frente a la cámara, lo cual no es necesariamente la forma más adecuada de responderle a tus nuevos empleadores.

¿Y cuáles son tus responsabilidades laborales?

"Mi labor definitivamente consiste hacer evaluaciones; evaluar las cepas por su olor, densidad, apariencia y sabor. Incluso nos enviaron microscopios para que podamos observar a profundidad los terpenos y tricomas dentro de la planta. Eso es absolutamente genial. Me siento como una pequeña científica en casa. Y luego debo educar a la gente al respecto. Y eso también se aplica a los aceites: hay que investigar, comprender las microdosis y asegurarse de conocer los efectos secundarios y varias cosas más. Espero que una vez que se legalicen los concentrados y comestibles, también podamos analizarlos.

Hasta ahora, ¿qué has reseñado?

"Hasta ahora solo nuestro Discovery Series Volumen 1, que es algo que ya está disponible con AHLOT. Contiene cinco gramos, cada gramo de un tipo diferente de cepa. Viene con un poco de todo, una híbrida, una sativa, una índica, una variedad con alto contenido de CBD.

Sé que en la oferta de trabajo decía que pagarían $38 dólares por hora y que los miembros del Comité Cannábico de Curación incluso podrían ganar casi $1,000 dólares al mes. ¿Sabes en qué nivel de esa escala estarás?

"Realmente depende de varios factores. Es seguro que trabaje para ellos de 12 a 15 horas al mes. Pero, por ejemplo, esta semana tengo tres entrevistas. Definitivamente eso es como un trabajo de medio tiempo.

¿Fijaron una cierta cantidad que debas consumir semanal o diariamente? Es un poco complicado. Para alguien como yo, es importante por lo menos probar todo semanalmente, eso si no es posible probarlo diariamente. Lo cual podría ser demasiado si te toca examinar muchas cepas distintas. Así que definitivamente tienes que trabajar tomando en cuenta todo eso. Somos expertos conocedores de cannabis, por lo que para nosotros es muy importante asegurarnos de repetir las pruebas y ver si hay alguna diferencia en el efecto, para que hagamos una evaluación muy completa.

"El consumo de cannabis no es algo que necesariamente tome mucho tiempo, por lo que supongo que lo que lleva mucho tiempo es escribir tus observaciones.

"Absolutamente. Debido a que lo que tenemos que hacer es muy descriptivo, hay que profundizar. Hay que describir cómo huele, cómo se siente, qué aspecto tiene, y todo lo que haya en medio. Debemos dar una reseña muy extensa de esta planta en particular. Y luego también debemos hacerle promoción en nuestras redes sociales.

¿Entonces hacen pruebas y descripciones, pero esencialmente también hacen promoción del producto?

"Sí, nos encanta llamarnos a nosotros mismos evaluadores. Evaluamos constantemente la calidad de la sustancia.

¿Prueban cepas que ya están disponibles en el mercado? ¿O lo que prueban es algún tipo de producto hecho bajo licencia que aún no sale a la venta?

"Ambos. Hay muchos productores con licencia que puede ser que aún no hayan lanzado su producto, y quieran saber si su calidad es lo suficientemente buena, quieran tener todo esa información, y ahora que existe el acceso a educadores cannábicos, eso es posible.

Probablemente haya muchas personas que piensan 'wow, este es un trabajo de ensueño. Quiero que me paguen por fumar marihuana'. ¿Es tan genial como suena? ¿Es más trabajo de lo que la gente se imagina? Definitivamente es tan genial como suena. Es un trabajo de ensueño. Pero por otro lado, no se trata solo de sentarse a fumar marihuana. Sé que mucha gente usa el cannabis para relajarse, pero nosotros no solo nos sentamos a fumar y relajarnos, tenemos que pensar en todos los efectos que sentimos y vemos. Desde el momento en que abrimos el contenedor, vemos el contenido, lo olemos y sentimos, debemos observar como es cada uno de sus efectos, incluso una hora o más después haberlo consumido. Es un trabajo bastante tedioso y diligente, pero para nosotros es muy divertido. Aunque no es tan fácil como simplemente prender un porro en tu casa.