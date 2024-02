El Soldado Enamorado; Sigue esperando a su amada desde hace 28 años

De nueva cuenta regresó El Soldado Enamorado a Nuevo Laredo, se le pudo observar hoy 14 Febrero 2024.

En pleno día de San Valentín, el marino estadounidense se dejó ver en el Monumento a los Fundadores, en busca de que la misteriosa dama le corresponda; son alrededor de 28 años de clamar por su amor.

Han pasado más de 28 años de que el hombre conoció a una mujer de nombre Cecilia y desde entonces espera ser correspondido.

Como es costumbre se dejó ver con su uniforme de gala del ejército de Estados Unidos.

¿Quién es El Soldado Enamorado de Nuevo Laredo?

Esteban es un veterano de guerra de Estados Unidos quien es conocido como El Soldado Enamorado, quien desde hace 28 años busca a su amada Cecila, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En su uniforme de gala, este militar visita esta ciudad cada 14 de febrero con la esperanza de que Cecilia aparezca por la zona casi por arte de magia.

Se cuenta que el militar conoció en la frontera a una hermosa joven hace 28 años y bajo la promesa de esperarla para casarse, acude a su cita sin que hasta el momento su enamorada aparezca.

De Esteban se sabe que es un militar retirado del ejército de Estados Unidos, que nunca ha contraído matrimonio, no tiene hijos y reside en Laredo, Texas.

“Solamente si está casada o si tiene hijos ya no vendré. Nunca me he casado, no tengo hijos, nunca he vivido en unión libre. Ahora me coloco más cerca, porque sé que ella vive por aquí, así podrá verme que estoy aquí esperando por ella”, dice.