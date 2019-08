El emotivo video de Hugh Jackman que hizo llorar a Olivia Newton John

Australia— El actor australiano Hugh Jackman compartió mediante un video su apoyo y cariño hacia la actriz Olivia Newton-John, quien enfrenta por tercera vez al cáncer de seno.

En el marco de la gira The man. The Music. The show, que Jackman ofrece en varios países, decidió incluir al público que lo acompañaba en una de las presentaciones en Australia para externar a la estrella de Vaselina su mensaje.

"Hola Olivia, soy Hugh y 15 mil de tus amigos y familiares más cercanos. Escucha, eres la persona, mamá, embajadora, cantante y bailarina más increíble. Simplemente, te queremos”, es lo que el intérprete de Wolverine pronunció en el clip disponible en su cuenta de Instagram.





Por su parte, Olivia respondió en la publicación “¡Oh Hugh! Eres muy dulce y considerado ¡Esto me hizo llorar! Saluda al hogar de mi corazón. Gracias a ti y a tu ozzie (jerga australiana para llamarse a sí mismos) audiencia. Amor y luz de regreso para ti y Deborra (esposa de Hugh)”.

En días recientes, la protagonista de Xanadu declaró al programa australiano 60 minutes que el cáncer regresó por tercera vez, por lo que pidió a sus doctores reservarse el tiempo que le queda de vida. Sin embargo, está en tratamiento además de usar aceite de cannabis para no sentir dolor.





En 1992 se le realizó el primer diagnóstico de cáncer y en 2013 fue el segundo episodio, pero la famosa de 70 años no lo dio a conocer de manera pública.