El consumo seguro de alcohol es un mito, dice un estudio

Nueva York— ¿Bebes con moderación? Un estudio de la Universidad de Oxford tiene malas noticias.

El nuevo estudio observacional, que aún no ha sido revisado por pares, determinó que el único nivel seguro de alcohol es ninguno cuando se trata de la salud del cerebro.

Los investigadores utilizaron escáneres cerebrales de 25 mil residentes del Reino Unido para examinar el efecto del alcohol en su materia gris.

"Cuanta más gente bebía, menor era el volumen de su materia gris", dijo a CNN la autora principal, Anya Topiwala, en un correo electrónico.

Topiwala dijo que la materia gris es responsable de procesar la información e, independientemente de la ingesta, el alcohol tiene un efecto negativo.

"El volumen cerebral se reduce con la edad y más gravemente con la demencia", dijo Topiwala. "Un volumen cerebral más pequeño también predice un peor rendimiento en las pruebas de memoria".

Los investigadores de Oxford descubrieron que no había una bebida alcohólica que fuera más segura que otras y que factores como la presión arterial alta, la obesidad y el consumo excesivo de alcohol, ponían a las personas en mayor riesgo.

"No se encontró una dosis segura de alcohol para el cerebro", concluyó el estudio. "El consumo moderado se asocia con efectos adversos en el cerebro más generalizados de lo que se reconocía anteriormente".

"Si bien todavía no podemos decir con certeza si no existe un 'nivel seguro' de alcohol con respecto a la salud del cerebro en este momento, se sabe desde hace décadas que beber en exceso es malo para la salud del cerebro", Sadie Boniface, del Instituto del Reino Unido of Alcohol Studies, le dijo a CNN en un correo electrónico. "Tampoco debemos olvidar que el alcohol afecta a todas las partes del cuerpo y existen múltiples riesgos para la salud".