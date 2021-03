El chiste que Don Ramón le hizo a Quico sobre su muerte, días antes de fallecer

Agencias

Quico y Don Ramón no se llevaban bien en la ficción, incluso el papá de la Chilindrina tenía que soportar capítulo tras capítulo los cachetazos de Doña Florinda. Sin embargo, cuando las cámaras se apagaban Carlos Villagrán y Ramón Valdés mantenían una estrecha amistad, publicó Infobae.

En un Instagram Live que realizó con Cármen, una de las hijas del actor fallecido en 1988, Villagrán contó cómo se despidió de su compañero y el chiste que éste le hizo, sabiendo que pronto moriría.

“Yo tenía un compromiso para ir a trabajar a Bolivia y Perú. Lógicamente, yo sabía que (Ramón) estaba muy enfermo. Me fui a despedir de él al Hospital Santa Elena. Lo vi muy delgado. Le faltaba muy poco tiempo”, comenzó su relato el actor.

Durante la visita, luego e charlar un rato, no pudo evitar quebrar y fiel a su estilo, Valdés cortó con un chiste: “Así que lo abracé y empecé a llorar. En ese momento él me dijo: ‘Ya, no llores cachetón. Allá te espero’. Le digo: ‘¿Allá con el Señor?’. ‘No te hagas el tonto: allá abajo’, me respondió”.

Días más tarde, el 9 de agosto de 1988 el querido intérprete de Don Ramón, falleció: “Cuando te llega la noticia, ya sabes que es oficial. Recibí una foto suya, estaba sentado, me la quedé mirándola y sin palabras. En ese momento, recordé tantas y tantas, y tantas cosas que pasaron. Perder a Don Ramón fue muy doloroso para mí”.

En esa misma charla recordó cómo era trabajar en el equipo con quienes hacían El Chavo del 8: “El común denominador de todos los que trabajamos en esta hermosa vecindad, fue hacer lo mejor que podíamos. Por eso, nosotros mismos nos explotábamos para ver hasta dónde podíamos llegar... Y Don Ramón era el maestro del timing, lo traía a flor de piel. Todos hemos aprendido de él, fue nuestro maestro”.