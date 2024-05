¿Edad de piedra o de madera?

En 1836, Christian Jürgensen Thomsen, un anticuario danés, le dio por primera vez cierto orden aparente a la prehistoria cuando propuso que los primeros homínidos de Europa habían vivido tres etapas de desarrollo tecnológico que se reflejaron en la producción de herramientas. Esta cronología básica —Edad de Piedra, Edad de Bronce y Edad del Hierro— ahora es la base de la arqueología de la mayoría del Viejo Mundo (y de caricaturas como Los Picapiedra y Los Croods).

Thomsen bien podría haber sustituido la Edad de Piedra con la Edad de Madera, según Thomas Terberger, arqueólogo y director de investigación del Departamento de Legado Cultural de la Baja Sajonia, en Alemania.

“Probablemente podríamos suponer que las herramientas de madera han existido desde hace tanto tiempo como las de piedra, es decir, entre dos y medio y tres millones de años”, afirmó. “Pero como la madera se deteriora y casi nunca sobrevive, existe un sesgo de preservación que distorsiona nuestra visión de la antigüedad”. Tradicionalmente, los instrumentos primitivos de piedra han caracterizado el periodo Paleolítico Inferior, que se extendió desde hace 2,7 millones de años hasta hace 200 mil años. De los miles de sitios arqueológicos que pueden asociarse con esa era, se ha encontrado madera en menos de 10.

Terberger dirigió un estudio publicado el mes pasado en la Proceedings of the National Academy of Sciences que proporcionó el primer informe integral sobre los objetos de madera excavados entre 1994 y 2008 en la turba de una mina de carbón a cielo abierto cerca de Schöningen, en el norte de Alemania. El valioso botín incluía 24 lanzas completas o fragmentadas (cada una casi tan alta como un centro de la NBA) y bastones de caza de dos puntas (la mitad de la longitud de un taco de billar), pero ningún hueso de homínido. Los objetos datan del fin de un periodo templado interglaciar hace 300 mil años, aproximadamente cuando los primeros neandertales iban sustituyendo al Homo heidelbergensis, su predecesor inmediato en Europa. Los proyectiles descubiertos en una zona minera en Schöningen, se consideran las armas de cacería más antiguas aún preservadas.

Antecedentes

A mediados de la década de 1990, el descubrimiento de tres de las lanzas cambió por completo las ideas prevalecientes sobre la inteligencia, interacción social y habilidades para fabricar herramientas de nuestros ancestros humanos extintos. En esa época, el consenso científico era que los seres humanos eran solo recolectores que vivían con lo justo hasta hace unos 40 mil años.

El nuevo estudio, que arrancó en 2021, consistió en examinar más de 700 objetos de madera de Schöningen, muchos de los cuales habían estado almacenados las dos décadas anteriores en baldes helados de agua destilada para simular el sedimento anegado que las había protegido de la descomposición. Mediante microscopía tridimensional y microtomografía computarizada que resaltaron algunas señales de desgaste o marcas de cortes, los investigadores identificaron 187 objetos de madera con evidencia de separación en fragmentos, raspaduras o abrasión. “Hasta ahora, se creía que la separación de madera en fragmentos era una práctica que solo habían realizado los humanos modernos”, explicó Dirk Leder, otro arqueólogo de la Baja Sajonia y principal autor del artículo.

Además de armas, la colección incluía 35 artefactos redondeados y con punta que muy probablemente se utilizaban en actividades domésticas como perforar agujeros y alisar cuero.

Una revisión detallada de las lanzas indicó que, durante la Era de Piedra, estos homínidos planeaban sus proyectos de carpintería con detenimiento y los realizaban en un orden fijo.