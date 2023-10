Dulce y caries: recomendaciones para cuidar los dientes de los niños en Halloween

Cada 31 de octubre, como hoy, niños y adultos se visten de sus personajes favoritos o de creativas ideas para salir a pedir dulces. Y es que, con la famosa frase “dulce o truco”, es común que los pequeños recolecten una gran cantidad de golosinas que, posteriormente, no saben gestionar en su consumo, por lo que su salud puede ponerse en riesgo.

Además de los problemas estomacales que pueden llegar a generarse, otra de las partes del cuerpo que corren riesgo son los dientes, motivo por el cual es indispensable que los mayores presten atención y limiten el consumo de dulces en los más pequeños, siguiendo además algunas recomendaciones de los profesionales de la salud para evitar las caries y otros problemas orales, como las que han dado a conocer ‘Health University of Utah’ y el portal ‘Red Salud’.

Limita el tiempo de “dulce o truco”

Bríndale a tu hijo un bolso o recipiente no muy grande donde pueda recolectar sus dulces y determina un horario, no muy extenso, en el que saldrán a pedir dulces; de esta forma te asegurarás que no sea muy grande la cantidad de golosinas que lleve a casa, sin impedirle disfrutar de la experiencia.

Controla el consumo de dulces diariamente

Al llegar a casa, deja claro a los niños que serás tú quien guarde y gestione el consumo de los dulces; no permitas que consuma todas las golosinas en un solo día, pues esto hará que las caries aparezcan y, en su lugar, pon un límite de 2 a 4 dulces diariamente, siempre y cuando no se dejen de lado los hábitos de higiene.

Las bacterias en la boca se activan con el azúcar que consumimos, motivo por el cual el hecho de que coman dulces todos los días los hará más vulnerables a las caries, es por esta razón que debes animarlos a lavar muy bien sus dientes 3 veces al día, usando hilo dental; también es importante que lo lleves a revisión constante (cada 6 meses) con su odontólogo.

Clasifica los dulces

Si tienes la oportunidad de brindarle unos dulces en lugar de otros, no lo pienses dos veces; siempre serán más recomendables los chocolates, pues no se pegan a los dientes, mientras que las galletas y masticables son más riesgosos, pues son de difícil remoción y permanecen más tiempo adheridos a los dientes; los ácidos también son perjudiciales, pues bajan el pH de la boca y favorecen la activación de las bacterias.