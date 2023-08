Detectan estafa en falsos empleos dando clics

Ciudad de México.- Al inicio, la oferta es un pago de 10 o 50 pesos por seguir a influencers o dar likes a videos en redes sociales. Una vez que las personas se adentran en el supuesto trabajo, les piden dinero con la promesa de darles otras tareas y que ganen mucho más... pero todo es un fraude.

Es el nuevo modus operandi que detectó la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para estafar a personas en búsqueda de empleo.

PUBLICIDAD

Las propuestas se hacen a través de mensajes -sobre todo de WhatsApp- que hacen supuestas empresas de mercadotecnia. La paga es marginal, pero el esfuerzo casi nulo. Luego abren un grupo de Telegram que funciona con un chatbot y donde se dan indicaciones de las tareas a realizarse.

Primero les depositan cantidades ínfimas por tareas cumplidas para generar confianza. Si quieren ganar más, se exige dar una cuota que va de los mil a los 5 mil pesos a través de transferencias bancarias. En cuanto se hacen, los empleadores desaparecen y el grupo de Telegram es eliminado.

Esa es la ganancia de los ciberdelincuentes, explica el oficial Daniel Silva, de la Policía Cibernética.

"Es muy importante poner atención porque normalmente todos los nuevos delitos que se dan a través de internet tienen sus inicios con pocas cifras y, antes de que esto se viralice, queremos contener la cantidad de víctimas", agregó.

A Raquel le han llegado "ofertas laborales" de este tipo desde hace tres meses. Le dicen que vieron su perfil en LinkedIn, aunque su número telefónico no está ahí. Por curiosidad aceptó ingresar y le pidieron posicionar a redes sociales o marcas de juguetes y cocina, entro otros.

"Es todo un sistema bien armado. No te imaginas la cantidad de gente que deposita, pero como tal no puedes culpar a una inteligencia artificial", comentó Raquel, quien señala en los grupos de Telegram a los que la han ingresado hay personas de Venezuela, México y otros países.

En julio de este año la unidad empezó a recibir reportes de personas que señalaban haber sido defraudados y otros a punto de serlo. Sumaron en total 20, pero no dudan que el sistema haya empezado antes.

"Recomendamos principalmente no creer en este tipo de trabajos en donde las habilidades son mínimas, que es nada más dar un like" dijo Silva. Y si se pide dinero por trabajar, no debe dudarse que es un fraude.