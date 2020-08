¿Destino? Pareja descubre que su primera foto juntos fue antes que ella naciera

Cortesía Cortesía

Una pareja de novios causó sensación tras compartir un mágico momento en redes sociales, y es que los enamorados descubrieron que su primer foto juntos fue mucho antes de conocerse, incluso ella ni siquiera había nacido. Los internautas rápidamente quedaron enganchados de la romántica historia de amor, pues pareciera que Mayela y Juan estaban destinados a estar juntos.

Juan descubrió entre sus fotografías de la infancia una en la que aparece durante una pastorela de su escuela y en el fondo de la imagen se puede observar a la madre de Mayela mientras estaba embarazada de ella. Y es que la mujer fue maestra de quien sería el novio de su hija muchos años después.

“En esta foto, mi mamá embarazada de mí cuando era maestra en el kínder de mi novio, y mi novio en su pastorela con su paliacate. Esta sí es nuestra primera foto juntos.”, escribió Mayela a través de Twitter.

La publicación de la joven rápidamente se volvió viral, recibiendo miles de likes y comentarios en los que pedían saber más detalles sobre la relación y cómo es que tantos años después de la bella fotografía terminaron juntos sin saber que ya habían estado cerca antes.

Se conocieron en una boda mientras ella tenía novio

La joven contó su historia de amor en Twitter, y resulta que ellos se conocieron durante una boda mientras ella tenía novio, y aunque ambos sintieron un click, no fue sino hasta meses después que lograron salir, al principio no muy convencidos de si era lo correcto, pues además vivían en otras ciudades-, sin embargo, poco a poco se enamoraron.

"No sé si sea el destino, un hilo rojo, o Dios... en realidad creo que no importa; la foto es una foto increíble, pero creo que lo importante es lo la manera en la que hemos vivido nuestra relación y las cosas que he aprendido", expresó Mayela en una publicación.