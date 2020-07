Despiden a directora de primaria por imitar a Paulina Rubio en TikTok

Ciudad de México.- Elena Cuétara, una directora de primaria perdió su trabajo por hacer un video en TikTok, donde imitó a la cantante, Paulina Rubio en un aparente mal estado.

La docente contaba con 25 años de trayectoria como directora de una escuela, sin embargo, perdió su empleo, luego de que algunos padres de familia la tacharan como una mala influencia y pésimo ejemplo para los niños.

Durante la contingencia por Covid-19, Elena publicó un clip en el que imitó a 'La Chica Dorada' en una polémica transmisión en vivo que se hizo viral, pues en ella se apareció supuestamente ebria y en mal estado.

La parodia hizo reír a miles de sus seguidores, no obstante, molestó a varios padres y madres del instituto en el que ella laboró por años, después de lo sucedido, la ahora exdirectora, hizo una nueva grabación explicando lo sucedido.

"El 27 de mayo, en plena cuarentena, se me ocurre hacer un video imitando a Paulina Rubio en mal estado. A la semana recibo una llamada de mi jefe informándome que hay un grupo de papás muy molestos porque creen que estoy dando un mensaje inadecuado. Y me dijo que ya no podíamos seguir trabajando juntos", narró Elena Cuétara.

Además, mencionó que quedó en buenos términos con sus exjefes, agradeció que otros papás la habían apoyado y dejó el claro mensaje de que los maestros también buscan divertirse, explicando que lo que había hecho fue de broma.

"Yo me quedo muy tranquila, la verdad es que estoy bien. Estoy pensando qué voy a hacer ahora con mi vida. Pero sí creo que los papás deberían de pensar que los maestros también son personas. También tienen derecho a divertirse, a hacer bromas. No hubiera sido lo mismo si yo en el video hubiera estado en mal estado. Era una broma", recalcó Elena.