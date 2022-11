Descubren a infiel gracias al Bluetooth

Un pequeño gran detalle se le olvidó al protagonista de esta historia.

Resulta que un hombre fue grabado por su esposa al momento en que este recibió un mensaje de voz de su amante.

Al sujeto le llegó un mensaje cuando él se encontraba arriba del carro con su pareja, por lo decidió bajarse del auto para escucharlo, sin embargo, olvidó por completo que su celular estaba vinculado al Bluetooth, así que en cuanto le dio play su esposa escuchó todo.

“Hola, mi amor. ¿Por qué no me has mandado mensaje? ¿estás con tú esposa o qué?", es lo primero que se escucha en el video, pero no todo terminó ahí, es que este hombre se había alejado lo suficiente como para no darse cuenta de que en el auto se escucha el audio.

Fue así como le dio tiempo a su esposa de comenzar a grabar todo. Para que no quedaran dudas del engaño y fue así como de la bronca terminó por subir todo a TikTok, públicó El Universal.