Delfines rescatan a hombre de ataque de tiburón

Recientemente se comenzó a viralizar la historia de Martin Richardson, un hombre que gozaba de un paseo con delfines cerca del Mar Rojo. Durante el nado, el hombre sintió una mordida, de inmediato supo que se trataba de un tiburón.

“Tan pronto como te golpean así en el agua, sabes exactamente lo que es”, reveló el hombre en una entrevista con el portal británico Daily Star. Durante la pelea, Richardson gritó por auxilio: ”Estaba gritando ‘tiburón’ a todo pulmón”.

PUBLICIDAD

El escualo ‘mako’ lo desgarró cinco veces mientras intentaba defenderse, lesionándole el pecho y la espalda: “El tiburón salió por debajo. Cuando me golpeó, le di un puñetazo tan fuerte como pude. Había mucha sangre. Sabía que me estaba dando vueltas. Estaba esperando el frenesí de alimentación. Acepté morir”.

Sin pensarlo, los delfines, con los que acababa de pasar tiempo, rodearon a Martin e impidieron que el tiburón realizara el golpe mortal hasta que lo ahuyentaron.

“Cuando salí del hospital le pregunté a Harry: ‘¿Era cierto lo de los delfines?’. Harry me miró a los ojos y me dijo: ‘Vi un delfín a un metro de ti y otro en las inmediaciones’. Creo que el tiburón no terminó el trabajo porque los delfines lo detuvieron”.