Decide Sherlyn ser madre soltera

Ciudad de México— La actriz Sherlyn aseguró que su embarazo fue un momento muy deseado para ella, y que éste resultó más sencillo de lo que esperaba, según contó en exclusiva a una revista.

"Fui a una clínica en Nueva York, no le dije a nadie y fue más fácil de lo que imaginé. Es un embarazo dulce, amoroso y muy deseado", dijo la también cantante.

Aseguró que en sus planes de maternidad no está educar a su hijo con una pareja, y que no extrañará tenerla en el proceso.

"Definitivamente no. Soy una convencida de que el amor termina encontrándote; le tengo muchísima fe", añadió.

La famosa comentó que hablará con su hijo sobre su concepción en el futuro, en un momento en el que ella sepa que él podrá procesarlo de la mejor forma.

"A mi bebé le explicaré cuando sea momento, cuando tenga la capacidad de entender y empiece a hacer preguntas, que fue deseado y planeado con todo el amor", señaló.