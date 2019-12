Débiles y estúpidos: Baterista de Evanescence

Ciudad de México— Con cuatro videos que subió a su cuenta de Instagram, Will Hunt, baterista de Evanescence, hizo una crónica de lo sucedido el sábado en el Knotfest Meet Forcefest, y los acompañó de un mensaje en el que califica de débiles y estúpidos a quienes quemaron su batería.

“Tengo muchas preguntas sobre esto, pero primero que nada, todos estamos bien. Amamos México y en general los fans son increíbles. El motín fue causado por un pequeño grupo de imbéciles y esto no cambiará mi amor por México.

"¿Van a hacer un motín? Si van a hacerlo, realmente háganlo bien, quemen todas las malditas cosas. Débiles y estúpidos. Si van a incendiar mi hermosa batería Pearl que significó todo el mundo para mí, al menos cocina carne o malvaviscos sobre el fuego maldito amateur, eres débil y estúpido", escribió.

Los videos muestras momentos en los que el personal de seguridad es rebasado, otro donde incendian su batería, otro más de los escombros que quedaron en el escenario principal y el último sobre los restos de la batería quemada en el césped.

"Para el amable trabajador que intenta limpiar el desastre, antes de que retire mi equipo que aún arde, probablemente debería asegurarse de que las brasas estén apagadas porque ¡podrían volver a arder!

"Así que ahí lo tienes ... La moraleja de la historia es que no hagas nada a medias... menos que nada, tu jodido motín, que de nuevo fue débil y estúpido...", escribió.