¿Deben pagarte doble por trabajar el 5 de mayo?

Ciudad de México.- Se acerca una fecha histórica para los mexicanos y por ello muchos se preguntan si habrá puente por el 5 de mayo o si se cobra extra el día en el trabajo.

Lamentablemente no, de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) la fecha del 5 de mayo no es un día feriado para las y los trabajadores mexicanos. Es decir que no habrá ningún pretexto para cumplir con tus responsabilidades.

Y lo peor es que tampoco le podrás exigir un pago doble a tu jefe. Es importante recordar que el 5 de mayo se conmemora la histórica Batalla de Puebla del año 1862, una fecha célebre ya que el Ejército Mexicano logró derrotar a los franceses por su invasión.

¿Y para los estudiantes?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos de nivel básico podrán disfrutar un descanso ya que se suspenderán las labores docentes.

Sin duda, las oportunidades de descanso son únicas, pero no todos tendrán la oportunidad de disfrutarlo.

En caso de ser uno de los afortunados, te recomendamos disfrutar ese día al máximo en compañía de tu familia.