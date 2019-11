Debaten en CDMX permitir a menores cambio de género

Ciudad de México.- Un par de cientos de personas se manifestaron el martes contra un proyecto de ley de la Ciudad de México que permitiría a niños y adolescentes cambiar el género que aparece en sus actas de nacimiento.

Para ello deberían estar acompañados por al menos un mayor a cargo.

La ley de la capital mexicana permite el cambio legal de género a los adultos.

Una coalición de grupos antiabortistas se concentró frente al edificio del gobierno local con carteles con las leyendas "No a la ley trans'' y "No confundan a los niños''. Los que se oponen a la medida argumentan que los menores no pueden tomar semejante decisión.

Comisiones del Congreso de la Ciudad de México aprobaron los cambios propuestos al código civil capitalino el 14 de noviembre. El partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene mayoría en la ciudad.

Aún resta que el pleno del Congreso local apruebe el proyecto.