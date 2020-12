¿De qué murió la 'Kim Kardashian mexicana'? Un cirujano plástico explica las posibles causas

Tomada de internet

Luego de que trascendiera el fallecimiento de la modelo Joselyn Cano a causa de una cirugía por levantamiento de glúteos, la noticia ha tomado gran relevancia por dos cuestiones: no era la primera vez que la mexicana se sometía a cirugías estéticas y era una mujer joven que aparentemente gozaba de buena salud.

En redes sociales, Cano era llamada 'Kim Kardashian mexicana', por el gran parecido que logró con la socialité estadounidense de origen armenio, a través de decenas de arreglos estéticos.

La modelo nacida en Anaheim, California y de padres mexicanos perdió la vida el pasado 7 de diciembre, a los 29 años de edad, en una clínica en Colombia, supuestamente tras un procedimiento quirúrgico por levantamiento de glúteos.

Al respecto, Las Estrellas entrevistó al cirujano plástico Víctor Pera, quien en exclusiva explicó en qué consiste la cirugía de levantamiento de glúteos, así como de los riesgos y complicaciones que conlleva.

"A veces se tiende a confundir la cirugía de levantamiento de glúteos con el aumento, pero cuando damos volumen con grasa o colocamos implante, crece tanto en polo superior como polo inferior, y eso visualmente da la idea de que el glúteo se ve más grande y parece más levantado, pero es más un efecto visual", dice.

Sin embargo, explica que en Colombia sí existe un método que consiste en realizar un levantamiento a través de hilos o suturas, aunque este no ha logrado extenderse en el gremio de la cirugía plástica porque se han observado resultados poco duraderos.

Por su parte, Pera recalca que cualquier cirugía no solo a nivel estético conlleva riesgos: "Las personas a veces minimizan esto. Nosotros siempre tratamos de hacerles ver que la cirugía sí logra los resultados que buscan, pero que nadie puede garantizar que no existan riesgos; de eso se debe partir antes de someterse a cualquier procedimiento".

En la misma línea, expone cuáles son las complicaciones que pudieran derivarse de cirugías de colocación de implantes en el área glutear:

-Infección de la herida quirúrgica

- Dehiscencia de la herida, que es cuando esta se abre de manera superficial

- Hematomas; una acumulación de sangre que puede provocar el volumen súbito del área y que genera dolor

-Exposición y/o infección de los implantes

-Encapsulamiento de los implantes; estos se vuelven duros

En cuanto a los riesgos de la inyección de grasa en esta área, subraya el principal peligro, que es la tromboembolia pulmonar, la cual consiste en que un coágulo de sangre o fragmentos de grasa puedan desplazarse a los pulmones y taparlos.

No obstante, Pera expone que no es una complicación frecuente. "En general, se hacen estudios previos a los pacientes en ciertas escalas para evaluar su riesgo tromboembólico. Además, pedimos la opinión de cardiólogos y así, basándonos en sus sugerencias y opiniones, sigamos ciertos métodos. No solo es pensar que puede haber complicaciones, nosotros nos adelantamos".

En la misma línea, el especialista indica que antes de que cualquier paciente pase por el quirófano es necesario que se someta a pruebas médicas y se realice exámenes de laboratorio para comprobar que se encuentra en un buen estado de salud y así evaluar si la operación podrá llevarse a cabo.

Hasta el momento, ni los familiares de Joselyn Cano ni su representante han dado a conocer cuál fue la causa de su muerte. No obstante, su muerte ha causado gran conmoción por tratarse de una mujer joven y que aparentemente gozaba de un buen estado de salud.