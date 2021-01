De 'Alma' a 'Zuri', los padres buscan nombres positivos para bebés

Nueva York— La pandemia de coronavirus, que se extiende hasta un año más, ha dejado intactos algunos rincones de la vida cotidiana. Para la cosecha más reciente de nuevos padres, la pandemia ha sido el telón de fondo de todo su proceso de nacimiento; para algunos, incluso ha cambiado la forma en que eligen los nombres de sus bebés.

Sierra Armstrong, que trabaja en la industria de servicios en Nueva Orleans, dijo que ella y su pareja llamaron a su hija recién nacida Kamryn.

La raíz escocesa del nombre, originalmente escrita Cameron, "significa 'nariz torcida'", dijo Armstrong. "Pero vi en algún lugar de los Estados Unidos que significa 'un regalo de Dios', y eso me encantó".

El virus empujó el nombre al principio de su lista. “Porque la vida es un regalo”, dijo. “El mundo entero está cambiando y me alegro de estar sana y completa y, hasta ahora, no he tenido Covid. Cuando puedes levantarte cada día y continuar, eso es un regalo en sí mismo".

Los expertos en nombres de bebés están informando cambios decididos en el proceso de selección de nombres.

Pamela Redmond, directora ejecutiva del sitio web de nombres de bebés Nameberry, informó un aumento en las búsquedas de nombres en el sitio durante la pandemia. Hubo aproximadamente 4 millones más de visitas a la página durante el período de nueve meses después del inicio de la pandemia en marzo, en comparación con el período de nueve meses antes de que comenzara.

Redmond descubrió que los nombres derivados de significados optimistas, como esperanza, luz y felicidad, han tenido "una tendencia ascendente desde el comienzo de la pandemia", dijo. "Los padres se sienten atraídos por estos significados positivos en este momento, lo que refleja el optimismo que un bebé trae a su vida, incluso cuando los tiempos son oscuros".

Las vistas del nombre “Zora”, por ejemplo, que significa "amanecer" y sugiere nuevos comienzos, aumentaron un 40 por ciento, dijo Redmond; mientras que “Alma” ha subido un 37 por ciento. Lucius, que connota "luz", subió un 24 por ciento. Otros nombres que se subieron son Vivienne (de la raíz latina Vivus, que significa "viva" o "vivaz"), Aurora (diosa romana del amanecer), Felix ("feliz"), Frida ("pacífica") y Zuri ("buena" en swahili).

Los nombres de lugares como El Cairo y Milán también están en aumento, dijo Redmond, quizás reflejando el anhelo de viajar durante el cierre.