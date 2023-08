Critican a ‘Yahritza y su Esencia’ por decir que no les gusta México

En las últimas horas se viralizó un video donde el grupo de música regional mexicana Yahritza y su Esencia conformado por los hermanos Yahritza, Armando y Jairo Martínez reveló que durante su estancia en México, no les gustó la comida mexicana. Cabe señalar que el trío es de padres originarios de Morelia, Michoacán.

El trío de hermanos Yahritza y su Esencia son originarios del Valle de Yakima del Estado de Washington ubicado en Estados Unidos y alcanzaron la fama gracias a los temas ‘Soy El Único’ y recientemente con ‘Frágil’ en colaboración con Grupo Frontera.

Fue en una entrevista donde una reportera les preguntó a los integrantes de Yahritza y su Esencia acerca de su estadía en México, a lo que respondieron, “Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta aquí, está bonito”, dijo Yahritza.

Por su parte, Armando, el hermano mayor, señaló, “Pues a mi la neta no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, allá en Washington la neta le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”. Por último, Jairo, expresó lo siguiente, “Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado y pues casi nada más como pollo, como alas, que no tengan chile, no me gusta nada de eso”.

Usuarios de redes han formador un movimiento con la intención de cancelar la reproducción de la música del grupo y expresar su descontento.

Algunos defensores del grupo argumentan que su juventud y posible falta de experiencia en entrevistas en español podrían haber influido en sus comentarios.