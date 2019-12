'Cristiano Ronaldo me invitó al gimnasio a las once de la noche, no es alguien normal'

Cualquier futbolista que haya compartido plantilla con Cristiano Ronaldo puede dar fe de su profesionalismo y sus esfuerzo para mantenerse en el más alto nivel. El último ha sido el defensa marroquí Mehdi Benatia, ex jugador de la Juventus, quien compartió vestuario con CR7 la temporada pasada y ha revelado una curiosa anécdota que refleja la obsesión del portugués por los entrenamientos.

Ocurrió en un viaje de regreso tras un partido de visitante. “En un partido ante Atalanta en Bergamo los dos fuimos suplentes porque a los tres días íbamos a jugar otro encuentro y el entrenador quiso hacer rotaciones. Cuando estábamos en el autobús de regreso, Cristiano me dijo: ‘¿Qué vas a hacer ahora?’. Yo le contesté: ‘Son las once de la noche. Me voy a casa. ¿Por qué?’. Y él me dijo: ‘¿Vamos a hacer algo de ejercicio en el gimnasio? No sudé y lo necesito. ¿Vienes?’”, reveló el ahora futbolista del Al-Duhail a RMC Sports.

Benatia declinó la invitación y se dio cuenta en ese instante que Ronaldo era demasiado profesional: “Yo le respondí que eran las once de la noche y sólo quería llegar a casa y ver la televisión. En ese momento me di cuenta de que Cristiano no es una persona normal. Cuando trabajas con él lo respetas más porque ves que sacrificó toda su vida por el fútbol”

Benatia también habló sobre Pep Guardiola, quien fue suentrenador en el FC Bayern München (Shutterstock)

Por esta parte, en esta misma entrevista, Medhi Benatia explicó que al fichar por el FC Bayern München en 2016 conoció una nueva forma de ver el fútbol. Jugar bajo las órdenes de Pep Guardiola cambió completamente su percepción. Aunque ha criticado al técnico catalán, porque considera que le falta desarrollar su lado humano.

“Guardiola es alguien que no le da mucha importancia al lado humano. Él dice que es porque ha tenido decepciones en el pasado. Me dijo: ‘Te compré, te quería. Tienes cualidades. Necesito esto, te enseñaré esto y aquello, estás aquí para hacer lo que te digo, pero no estamos aquí para ser amigos’. Yo acababa de salir de la AS Roma donde estaba Rudi (García). No éramos amigos, pero teníamos una gran relación. Lo mismo con Guidolin (su DT en el Udinese). Pero con Pep, no”, argumentó el zaguero marroquí.

No obstante, Benatia ha elogiado a Guardiola por haberle enseñado aspectos técnicos que mejoraron su juego: “Me ha mostrado cómo posicionar mi cuerpo, cómo controlar la pelota para que mis hombros estén completamente orientados hacia el juego. No hice sprints con él en dos años. Es quizás el mejor del mundo a nivel táctico. Yo tenía 28 años, y creo que muchos conocimientos de fútbol, cuando llegué al Bayern. Pero sin embargo, cada día tenía la impresión de descubrir una nueva faceta del fútbol”, sentenció.