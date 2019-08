Corista de Michael Jackson revela que vio cosas 'extrañas' sobre él y los niños

Ciudad de México.- Sheryl Crow, quien por algún tiempo fue corista de Michael Jackson, reveló que vio "cosas extrañas" sobre el comportamiento del 'Rey del Pop' con niños, publicó Tribuna.





"No he visto el documental (Leaving Neverland) y no quiero verlo. Estuve cerca de algunas cosas que pensé que eran realmente extrañas y tengo muchas preguntas".





A principios de este mes la cantante de 57 años reveló que siempre tuvo sospechas sobre la fascinación del cantante con los niños.

Crow dijo que siempre se cuestionó que hacían tantos niños en la gira Bad World Tour, a lo que respondió:





"Estoy triste y enojada con un montón de gente. Siento que había una enorme red de personas que permitió que todo eso continuara. Es una tragedia".





Sheryl Crow interpretó la canción I Just Can't Stop Loving You en la gira con Jackson e incluso apareció en el video musical de Dirty Diana.