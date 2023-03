'Coqueta', la perrita que fue abusada sexualmente

Ciudad de México.- A través de Tik Tok una usuaria identificada como @tupatrona482 denunció que su perrita 'Coqueta' fue abusada sexualmente.

"La encargué y cuando voy por ella estaba muy nerviosa, sucia, yo la llamé por su nombre y solo temblaba. Supuse que le habían pegado".

PUBLICIDAD

"Estaba muy nerviosa no se dejaba tocar, llegó a casa y se escondió, a lo cual le llamé para bañarla y no salía de las escaleras. Cuando la saco de las escales y la baño, le veo su vag**a desgarrada y su an* muy hinchado, luego luego me voy al veterinario".

Luego de llevarla a revisión el veterinario le dijo que Coqueta había sido abusada.

"Coqueta no come, está solo triste, ya no es la misma de antes. Me parte el alma verla así... Se está atendiendo y se hará justicia".

La usuaria informó que el fluido encontrado en la perrita está siendo analizado y procederá legalmente contra quien resulte culpable.

El video tiene hasta el momento 470 mil reproducciones.