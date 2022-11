Convierten a su perrito fallecido en un tapete para la sala

Australia.- Una familia en la ciudad de Victoria, Australia, convirtió a su perrito fallecido en un tapete ornamental, acción que algunos usuarios en redes sociales calificaron como “espeluznante”.

En Instagram la empresa Taxidermia “Quimera” publicó el resultado final de su trabajo, el cual generó polémica y comentarios divididos.

“Precioso Golden Retriever conservado como piel para su familia. Finalmente está listo para volver a casa”, fue el mensaje que acompañó la polémica publicación.

El video publicado exhibe el cadáver del perrito utilizado como tapete decorativo y colocado en la sala de la familia como una especie de memorial.

En la misma publicación, la empresa explicó que la piel del Golden Retriever fue curtida y convertida en cuero con el objetivo de que la ésta no se caiga.

Lo anterior generó reacciones negativas en usuarios, pues afirman que lo adecuado es incinerar a los animales y guardar sus cenizas, incluso enterrarlos.

“Es hermoso, pero no podía lidiar con el dolor del perro que perdí y que ya no está con nosotros. Perdí a mi perra a principios de este año y no podía imaginar verla todos los días así, perdón.”, escribió un internauta en la publicación de Taxidermia Quimera.

En tanto, otro usuario consideró el pedido de la familia “un tanto morboso, pero sobre todo triste” porque no sería capaz de observar a su labrador convertido en decoración.