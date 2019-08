Confirma Larsson rumores de soltería

Ciudad de México— La cantante Zara Larsson dijo en una entrevista exclusiva para People que actualmente está soltera, confirmando así los rumores de que se había separado de su antigua pareja, Brian Whittaker.

"Simplemente no tengo (novio). Está bien, porque estoy soltera en este momento y estoy emocionada porque soy joven, soy linda y estoy aquí y tengo que vivir mi vida. No había estado soltera desde que tenía 14 años.

"Es bueno saber que no tienes (una relación), porque una relación (amorosa), al igual que las amistades y la familia y todas tus otras relaciones en la vida, tienes que trabajar en ello y debes dedicarle tiempo y cultivarlo y todo eso. Se necesita mucha energía".

Seguidores de la intérprete de "Lush Life" comenzaron a especular de que había roto con Whittaker tras verla llegar a la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2019, el lunes, en solitario, y al descubrir que la ex pareja no se sigue mutuamente en Instagram en la actualidad.

La famosa estuvo saliendo con su exdurante poco más de dos años, de acuerdo con una publicación que hizo en junio en Instagram para celebrar su segundo aniversario.