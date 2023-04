Confiesa Yeri Mua que se orinó 3 veces en carro alegórico

Luego que en días recientes se viralizaran videos donde Yeri Mua aparentemente se orinara mientras era transportada en un carro alegórico del Carnaval de Tihuatlán, en Veracruz, la influencer confirmó el hecho y confesó que fueron no una ni dos, sino tres veces.

A través de un video compartido en sus redes sociales, afirmó que debido a la gran cantidad de bebidas que ingirió, prácticamente "no le quedó de otra" más que pasar el bochorno.

PUBLICIDAD

"Traigo la cruda moral bien gacha porque anoche no tenía mucha opción y me tuve que orinar en el carrito, pero me oriné como tres veces, andaba bien miona", dijo la influencer.

Se dijo apenada con los asistentes y el personal del carnaval pero aseguró "no tenía de otra".