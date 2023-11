El polémico conductor y youtuber Adrián Marcelo, habló sobre su infancia en un entrevista con Yordi y reveló haber sido víctima de abuso sexual por parte de la empleada doméstica que cuidaba de él y sus tres hermanos.

“Se iban y nos dejaban con Elvia, era una chica que nos contaba historias que no eran apropiadas, de miedo, pero con una especie de vulgaridad y obscenidad”, contó Adrián Marcelo quien en ese momento tenía entre seis y nueve años.

“Fue mi despertar sexual, no tuve relaciones, pero me acuerdo que en algún momento yo tengo imágenes mías encima de ella en una silla haciendo lo que los morros le llaman ‘fajes’. Yo recuerdo este tipo de encuentros con ella y no estaba ni siquiera despierta mi sexualidad, es un tema fuerte porque es un abuso”, reveló el presentador.