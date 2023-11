Compró un iPhone 15 por Mercado Libre y recibió plastilina

Un hombre identificado como Alberto ha levantado una denuncia pública en su cuenta de Twitter, @Nupcialesdliz, en contra de Mercado Libre México, alegando que la empresa no le ha reembolsado el dinero después de recibir una caja llena de plastilina en lugar del iPhone que había comprado.

“El día sábado 4 de noviembre decidí comprar un iPhone 15 Pro Max de 256 GB por la cantidad de $28,990 pesos. El día domingo recibimos el paquete en mi domicilio y al abrirlo”, detalló.

Alberto relató que decidió abrir un reclamo en Mercado Libre, pero lamentablemente la empresa no respondió de la manera que él esperaba. Según sus declaraciones, "en menos de 24 horas cerraron mi caso y tomaron la decisión de no regresarme mi dinero o en su caso proteger mi compra y hacer una investigación, argumentando que ya me habían protegido una vez".

En su publicación, compartió la respuesta que recibió de la empresa, donde se señala: "en este caso, como ya te cubrimos en situaciones similares, no será posible devolverte el dinero de la compra en esta oportunidad. Por eso, cerramos el reclamo y el dinero permanecerá en la cuenta de tu vendedor. Estamos seguros de que con una buena comunicación podrán llegar a un acuerdo para resolver este inconveniente".

Alberto expresó su frustración al revelar que había ahorrado durante un año para hacerse ese regalo y ahora se encontraba con "un mal sabor de boca, frustrado, molesto y con casi $30,000 pesos menos". Asimismo, señaló que ni la bolsa ni la caja presentaban signos de alteración, lo que hace suponer que el paquete salió de la bodega en ese estado.

Se espera que esta denuncia genere un mayor escrutinio sobre los procedimientos de atención al cliente y políticas de devolución de Mercado Libre México. Seguiremos atentos a cualquier desarrollo adicional en este caso.