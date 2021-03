Compra iPhone y recibe escritorio con la forma de teléfono

Agencias

Ciudad de México.- En Tailandia, un joven decidió comprar en una tienda en línea un iPhone 7, pero se sorprendió cuando le llegó a su casa un escritorio con la forma de dicho modelo de Apple.

Según la prensa internacional, el hombre no verificó los detalles del producto antes de concretar la compra. Simplemente se basó en las imágenes, en las que no se diferenciaba un escritorio de un iPhone 7 original. Lo único que le llamó la atención fue el alto costo del envío, pero no se molestó en averiguar el porqué.

Cuando le llegó su 'smartphone', el joven se quedó sorprendido porque recibió una réplica gigante del iPhone 7 en forma de escritorio.

Aparentemente, el mueble que compró dicho usuario se parece a la siguiente imagen, en la que se aprecia un producto de una empresa surcoreana. El escritorio cuenta con una mesa que se asemeja a la pantalla con todos sus elementos, como el botón de inicio, e incluso tiene un cajón que es similar a la bandeja para la tarjeta SIM.