¿Cómo terminar una relación con éxito?

Terminar una relación de pareja no es una tarea sencilla, de hecho es tan complicado que muchas personas prefieren alargar la convivencia por la cobardía de no enfrentar al otro. Sin embargo, la psicología ha dado algunos métodos para tener tener una ruptura con éxito.

Haz una lista de lo que quieres decir: De acuerdo a lo dicho por Psychology Today antes de terminar con alguien haz una lista de los pros y contras, para que tengas claro lo que quieres decir, qué es lo que buscas y evitar confundirte o cambiar de opinión al momento que se dé la conversación y empieces a escuchar los argumentos del otro.

Debes ser honesto, claro y concreto y elegir algunos detalles para explicar por qué quieres terminar, pero también debes evitar usar cosas que solo van a causar daños o una pelea.

Jamás lo hagas de "sorpresa": No mandes la bomba en el momento menos inesperado, en público o cuando la estén pasando bien, ya que esto puede ser muy inesperado y hará que la otra persona reaccione con enojo. Así que lo más recomendable es que le digas a tu pareja que necesitas hablar con ella, así sabrá que debe prepararse para una conversación difícil.

Nunca lo hagas por mensaje y trata de elegir bien el medio y el lugar: Psychology Today ha mencionado que "no mensajes de texto, no correo de voz y no se vale el ghosting: todo esto te hará ver como un cobarde: evitas tu incomodidad mientras le infliges el máximo dolor".

Ten en cuenta que la forma, el tiempo y el lugar en el que debes hacer las cosas es de suma importancia. Una ruptura todo el tiempo debe ser en persona, pero también debes cuidar el momento, jamás en una boda o cena familiar y sobre todo ser muy cuidadoso con las palabras que vas a usar evitando culpar, atacar u ofender en tu intento por terminar.

La única situación en la que esta permitido terminar por teléfono, es cuando la relación es de larga distancia y no se podrán ver pronto.

Escucha lo que la otra persona tiene que decir y trata de ser empático: Recuerda que así como tú tienes cosas que decir y dejar claro, la otra persona también. Así que no solo se trata de que digas tu pensar. Choosing Therapy menciona que es importante que escuches con atención y hagas un esfuerzo por validar lo que te están diciendo, por entender y demostrar que sabes que este es un proceso doloroso y que tus acciones y decisiones afectan a alguien más.