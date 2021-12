El día que muchos fanáticos y seguidores de Spider-Man y de los superhéroes ha llegado, por fin se estrenó ‘Spider-Man: No Way Home’.

Y es que desde que se anunció un posible spiderverso, las expectativas se fueron elevando más y más, creando teorías que poco a poco se iban confirmando.

Todo parecía ser verdad gracias a las series de ‘WandaVision’ y de ‘Loki’, mismas que se estrenaron a través de Disney Plus, abriendo cada vez más la posibilidad de ver un multiverso dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Hoy, es una realidad y la película del arácnido viene para confirmarlo aunque si no eres de los primeros que verán la película y se esperará algunos días para hacerlo, navegar por las diferentes redes sociales puede ser muy peligroso.

Es por eso que a través de distintas imágenes se ha promovido el no dar spoilers y así respetar la experiencia que cada uno puede tener y tendrá al ver esta esperada película.

Este miércoles, el Instituto de la Juventud lanzó una publicación en su cuenta oficial de Facebook que muestra cómo evitar spoilers de ‘Spider-Man: No WaY Home’ y no morir en el intento.

Estos son los pasos para que llegues sin conocer nada a ver la película el día que tú quieras:

1.-Deja de leer los comentarios.

2.-Silencia las palabras claves.

3.-Aléjate de las redes sociales.

4.-No veré historias

5.-No miraré reels

Si te das cuenta, es evitar básicamente cualquier contenido en redes sociales que no puedes anticipar. La imagen de Homero saliendo del cine, por ejemplo, es un claro aviso de que no debes leer ese post. Pero no quieres estar pasando videos reel en Facebook y ver de pronto que alguien grabó la pantalla del cine. ¡Alerta permanente!

Así podrás sobrevivir al bombardeo de spoilers que habrá los próximos días.