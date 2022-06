Kim Kardashian no tiene límites. Entre lo que dice y lo que hace está siempre de actualidad en la prensa rosa. La última declaración de la celebrity estadounidense la ha puesto de nuevo en el foco. En su obsesión por mantenerse eternamente joven, la empresaria de 41 años se ha mostrado dispuesta a todo por conseguirlo y ha puesto un ejemplo muy concreto de lo que sería capaz de hacer. En una entrevista publicada por The New York Times, ha declarado que incluso comería caca si eso le hiciera aparentar más joven.

Tal afirmación ha llegado cuando le han preguntado qué estaría dispuesta a hacer para lucir siempre joven. La estrella de la telerealidad no se lo ha pensado dos veces: “Intentaré cualquier cosa. Si me dijeras que literalmente tengo que comer caca todos los días y que me vería más joven, lo haría. Podría hacerlo".

PUBLICIDAD

Naturalmente, los internautas no han tardado en reaccionar a sus comentarios a través de las redes sociales. "¿Por qué siento que esto significa que ya lo ha hecho?", se ha preguntado un usuario de Instagram. Otro ha comentado: "¿Cuánta caca es la pregunta?".

El artículo, que se publicó el miercoles, ha coincidido con el anuncio de la próxima línea de cuidado de la piel que ha lanzado la fundadora de Skims con el nombre SKKN by Kim, y que saldrá a la venta el próximo 21 de junio. "¿Es la caca el ingrediente activo en SKKN?", ha preguntado un crítico después de leer la entrevista. Por supuesto que no.