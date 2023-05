Colibrí confunde colorido pelo de chica con flor

En el fascinante mundo de la naturaleza existen diversas especies animales que pueden establecer impresionantes conexiones con los humanos. Dejando de lado los domésticos como perros y gatos, también se encuentran ciertas aves que son capaces de cautivar con su gracia y belleza.

Una de estas criaturas aladas es el colibrí, que con su diminuta y colorida presencia es capaz de atraer con su singular manera de extraer néctar de las flores. Estos han entablado una relación cercana con las personas, pues sin ningún tipo de miedo son capaces de estar bastante cerca, especialmente cuando se trata de buscar alimento.

Ellos se convierten en visitantes bienvenidos de jardines y espacios con vegetación, donde, al interactuar con la gente, crean momentos únicos. Así le pasó a una chica que andaba de paseo por una reserva natural.

Ella fue sorprendida por un hambriento colibrí que en búsqueda de néctar, confundió su colorido cabello con una flor y empezó a picar para extraer su dulce comida.

Esto se dio a conocer con un video viral subido por la usuaria @sheena.ltd en la red social TikTok, donde tiene hasta el momento casi 6 millones de visualizaciones.

En este se puede apreciar cómo la joven es abordada de la nada por el pequeño pajarito. Ella tenía el cabello pintado de morado y lo llevaba con un moñito, lo que posiblemente pudo haber llamado la atención del ave.

Tras haberle revoloteado un buen rato alrededor de su pelo y eventualmente acercarse a su moñito, esta terminó alejándose al ver que no conseguía nada.

Según The Dodo, Sheena, natural de Argentina, se encontraba visitando el santuario ‘Parque das Aves’, ubicado en Foz do Iguaçu, una localidad perteneciente a Paraná, Brasil, hogar de mucha vida silvestre.

“Pude sentir que me estaba mirando. Y luego se acercó a mí”, comentó al portal. “Fue un momento mágico. No sé cómo describirlo. Soy una amante de los animales. Este encuentro no podría haber sido más increíble. Te hace sentir muy especial”, sumó.

La publicación recibió más de 900.000 me gusta y alrededor de 11.000 comentarios.