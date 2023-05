Colegio en Chile prohíbe a alumnos usar celular durante jornada

La escuela Wenlock School, en Chile, se viralizó, tras una medida impuesta en la cual los alumnos (de 12 a 18 años) deben entregar sus celulares al profesor a cargo en cuanto comienzan las clases, para que los guarde en una caja y los mantenga así hasta el término de la jornada, lo que incluye también el recreo.

Y el alumno que no cumpla con la medida interna de la escuela no tendrá derecho a recibir su teléfono al terminar las clases.“Se le retirará el aparato y solamente será devuelto al apoderado al finalizar la jornada escolar o, si esto no fuera posible, será entregado al día siguiente a primera hora”, dice el reglamento según Radio Bío-Bío.

De este modo será imposible que los alumnos tengan sus celulares en plena clase, y solo tendrán acceso a ellos si el profesor lo permite con fines pedagógicos. Y aunque suene como una idea aburrida para los niños, ya ha comenzado a traer beneficios.

La educadora de párvulos y máster en educación de la Universidad de Hardvard, Carolina Pérez Stephens, aplaudió el reglamento tras notar los cambios. “Los niños de 7° grado hacia arriba, que antes pasaban pegados (al celular) en los recreos, ahora volvieron a jugar y a conversar como niños”, dijo al diario local LUN.

“La idea es que los colegios vuelvan a ser lugares donde los niños jueguen, se miren a los ojos, aprendan, tengan problemas y aprendan a solucionarlos. Hoy tenemos muchos adolescentes adictos al teléfono inteligentes que si tú se lo vas a quitar tiene que ser con terapia siquiátrica y sicológica”, agregó. De manera que si llegan a necesitar algo, el colegio les ayude.

“Si los niños deben buscar información, el colegio debe proveer el computador. Así el colegio es responsable del control y los accesos que tiene ese computador. Si le digo a un alumno que saque su celular de la mochila, se va a meter a cuatro cosas antes y luego verá la tarea. Los colegios deberían prohibir los smartphones. Al colegio se va a estudiar, jugar y a hacer amigos”, comentó la educadora al medio.