Claves para lucir coquette este 2024

Una gran tendencia que veremos en el 2024 será el estilo coquette. Este se distingue por su enfoque hiperfemenino y dulce.

Para que triunfes usándolo, hoy te compartimos los elementos esenciales que debes de tener en la mira para que tu maquillaje, pelo y uñas luzcan coquette y muy girly.

Sombras pastel coquetas

No hay nada como darle vida a tus ojos con sombras apasteladas. Aunque el rosa es el favorito para crear looks coquette, también puedes usar el baby blue, el verde claro o el amarillo para resaltar tu mirada con un toque muy tierno.

Maquillaje con labiales glossy

¡Los labios rosados y brillantes son el epítome de la feminidad y coquetería. Opta por usar labiales en tonos nudes, cafecitos, malvas o rosas en acabado glossy o aterciopelados para darle luminosidad a tu boquita y que tus labios se vean jugosos y llenos de vida.

Pink blush: otra de las claves para tu beauty look

El rubor rosa es uno de los productos esenciales para crear un maquillaje estilo coquette. Puedes utilizar fórmulas en crema, sticks, líquidos o en polvo para darle a tus mejillas un color radiante y lleno de vida. ¡No temas aplicar un poco más para ese efecto ruborizado muy cute!

Listones para el cabello coquette

Uno de los elementos más importantes para la estética de peinados coquette es el uso de lazos para añadir feminidad e inocencia a tu melena. Puedes recoger tu pelo en una ponytail, dos coletas, trenzas o en un bun y añadir listones blancos, rosas, azules e incluso negros para hacer unos moños de distintos tamaños.

Uñas con perlas: la tendencia 2024 del momento

El lujo discreto es otro básico en este esta tendencia, así que añade pequeñas perlas en el contorno de tus ojos o en tus uñas, para añadir un toque de elegancia atemporal a tu look. Eso sí, no exageres porque lo coquette busca lo sofisticado y delicado, no lo ostentoso.