Chofer crea 'charola sanitizadora' para monedas y billetes

Ciudad de México.- Mario Alberto, trabajador de transporte público y padre de familia, ha recibido felicitaciones de usuarios por el excelente servicio que otorga en la Ruta 30, que corre entre Milpa Alta y Tláhuac.

La pasión por su trabajo lo inspiró a dar un mejor servicio, inclusive para inventar la ‘charolita sanitizadora’ de monedas y billetes.

"Es un placer para mí hacer lo que hago y la prueba está, se me ocurrió no sé como se diga, despachador de monedas para sanitizarlas, más que nada, para mí es un placer, me da gusto lo que hago”, agregó el conductor.

Una botella de gel de un litro a Mario le cuesta ciento cincuenta pesos, aparte el litro de alcohol líquido, esto suma trescientos pesos al día lo que saca de ganancia trabajando un turno de siete horas.

"Simplemente me gusta seguir con la normatividad, desinfectar mi dinero, darle gel al usuario, pero realmente no me alcanza con eso que tengo para toda la gente, es poco lo que gano y lo que invierto va a quedar en lo mismo, yo tengo toda la intención de seguirlo dando a todos los que se suben, les doy gel, pero no me alcanza para una botella”, compartió Mario Alberto.

Ya son cinco años desde que adquirió este microbús, solo le queda un año para terminarlo de pagar y sea suyo, pero en esta pandemia le ha pegado en su bolsillo.

El sueño de Mario Alberto es poder conversar con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y ver la posibilidad de recibir un apoyo de insumos para continuar con este protocolo ante la contingencia sanitaria, también invitar a que sus compañeros de otras rutas o de transporte público adopten esta medida.