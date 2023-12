Chica rechazó a Peso Pluma en la preparatoria por cantar feo

Antes de alcanzar la cima de la industria musical, Peso Pluma enfrentó el rechazo sentimental en sus años de preparatoria. En un revelador video compartido por Ice Fire, una antigua compañera de estudios detalló cómo rechazó sentimentalmente al joven artista.

"Yo rechacé a peso Pluma en la preparatoria (...) él siempre me miraba y así, algún día se animó a hablarme y pues le dije que no”, confesó la joven.

"No (me gusta), tiene voz de gallo o no sé”, concluyó.

“Y yo rechacé a Ninel Conde”, “Yo la verdad rechacé a Maluma”, “Mi compa el alucín”, “Peso Peso Pluma no fue al Conalep”; “peso pluma se salvó de la chica”; “para empezar peso pluma no estudio en un cbtis”; " Yo nací en marte es mas yo vine para destruir este planeta”; escribieron en tono de burla los seguidores de la “Doble P”, dijeron algunos usuarios.