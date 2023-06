Chica fitness fingió tener cáncer por 3 años para ganar más seguidores

En la actualidad, las redes sociales son mucho más que solo eso, ya que se han convertido para muchos en una plataforma que sirve como diario de vida al compartir momentos en fotos y videos, y para otros ha sido un lugar donde convertirse en un líder de opinión o influencer.

Y a pesar de que cualquiera podría crear una cuenta en TikTok o Instagram para publicar contenido, no todos tendrían miles de seguidores en poco tiempo, por lo que es ideal idear una estrategia para conseguirlo. Una que fuera honesta, idealmente.

Pero con tal de lograrlo, hay gente que es capaz de hacer cosas deshonestas y hasta mostrar una imagen falsa, y ese ha sido el caso de ‘oanpanmano‘, o también llamada MianBaobao (Bread Bao), una influencer fitness de Taiwán que se hizo conocida en redes sociales tras anunciar que había sido diagnosticada con cáncer de páncreas en etapa 4, bastante avanzado.

Ante esto, sus seguidores le enviaron apoyo y ánimo en la batalla, por lo que ella comenzó a compartir las actualizaciones del estado de su salud.

En su biografía de Instagram se describía a así misma como “una mujer que aspira a ser una atleta de levantamiento de pesas no profesional y una luchadora profesional contra el cáncer”, según South China Morning Post. Sin embargo, sus visitas al hospital resultaron ser bastante sospechosas para un hombre que dice ser su exmarido.

“Cada vez que iba a recibir tratamiento, insistía en que su familia la dejara en la entrada del hospital e insistía en ver al médico a solas“, comentó el hombre a SCMP.

Y no solo eso, ya que tampoco notó otros detalles que nunca pueden faltar en estos casos. “Los gastos médicos totales para toda la familia en 2021 ascendieron a solo $275, y nunca vi a ningún médico tratante, prueba de diagnóstico o recibos de hospital de ella en los últimos dos años”, señaló al medio.

Sus sospechas no eran para nada incorrectas, ya que la misma influencer admitió en Instagram que nunca tuvo cáncer.

“A todos los miembros de la familia, amigos, fanáticos e internautas que se preocuparon por mí, me apoyaron y me animaron, quiero disculparme”, fue el mensaje que entregó a sus 11 mil seguidores. “Hice lo último que una persona debería hacer. Mentí sobre el cáncer y les mentí a todos durante tres años. Lo siento por todos los que alguna vez me dieron un poco de amabilidad”, agregó.

Tras esto, la mujer quitó lo que tenía escrito en su biografía y todas sus fotos del perfil, las cuales eran de exámenes, hospital y pérdida de cabello con el hashtag #cancerfightingdaily, pero eran imágenes sacadas de internet, de acuerdo al medio chino.

“Sé que merezco morir por las cosas que he hecho. Y ahora tengo que pagar el precio de las decisiones que he tomado”, señaló en la red social, e incluso se disculpó con las empresas que la habían patrocinado.

“También lo siento por todos los que han usado mi código de descuento para apoyarme. Si un gran fabricante necesita compensación, seré completamente responsable. Por supuesto, sé que muchos de ellos no pueden ser compensados con dinero. Solo puedo disculparme de nuevo con todos. También lamento mucho la molestia que causé, y lamento mucho haber hecho perder el tiempo a todos“, comentó en la red social.

Y el motivo de esa gran mentira fue para conseguir más seguidores en su perfil y mejorarlo, según SCMP, pero al final terminó siendo descubierta causando una enorme decepción. “Hice el ejemplo más equivocado. Herir al que me ama y al que amoRealmente lo siento por todo esto”, dijo en la publicación.

Ahora sí que tendrá la popularidad que deseaba.