Chica de 15 años adoptó perrito solo para matarlo y exhibirlo en redes

Vanessa, quien es proveniente de la ciudad de Huauchinango en Puebla, México, había decidido adoptar al perrito llamado Huellitas con el fin únicamente de matarlo.

De acuerdo a Debate, la joven de 15 años torturó y asesinó al cachorrito a sangre fría, para después compartir el acto en redes sociales y estados de Whatsapp, con imágenes explícitas y sus repugnantes comentarios al respecto.

Tras esto, una mujer hizo su denuncia a través de Facebook para condenar este maltrato extremo. “Es inconcebible que esta chica haya realizado este acto de barbarie”, escribió según Infobae.

Y de acuerdo a esta misma fuente, Vanessa había adoptado a Huellitas por medio de una compañera de escuela que le buscaba hogar, pero nunca imaginó que fuera capaz de esto y se lo reprochó en cuanto se enteró.

“¿Por qué le hiciste eso al perro? ¿Por qué me lo pediste si no lo querías? Yo me lo hubiera quedado”, le escribió la joven que le buscaba hogar a Huellitas, a lo que Vanessa contestó fríamente: “¿Te confieso algo? Nada más lo quería para eso”.

“De hecho mi objetivo principal era matar a un gato, pero como era más difícil y se me presentó esa oportunidad dije ‘Ah va'”, confesó en el chat, agregando que sus padres no se darían cuenta de lo que hizo porque tiró el cuerpo del cachorrito.

Tras esto, sus compañeros del CBTIS 86, protestaron y acudieron a la Fiscalía General del Estado de Puebla para entregar un pliego petitorio, como también a las autoridades escolares.

Además la Secretaría de Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) de Puebla dio el aviso de que ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por crueldad animal.